Creazzo. Rivoluzione parcheggio 2.0 in via Brescia

Di Caterina FRANCHINA

Da domani sarà davvero una nuova settimana per l’utenza, tra operatori e famiglie, che quotidianamente usufruivano dello spazio/parcheggio, antistante le strutture dell’Asilo Nido Il Panda e della Scuola Materna S. Marco, per poter adempiere alle proprie incombenze quotidiane.

Dopo la rivoluzione, con la chiusura praticamente completa dello stesso, archiviate le prime caute perplessità, ieri siamo andati in loco a verificare quali fossero nei fatti le conseguenze di una tale decisione.

Considerato che, sono circa complessivi 150 iscritti (certamente di più) e che, chiuso a gabbia, quello spazio non sarà più usufruibile se non con il rischio di rimanerci intrappolati, l’utenza sarà costretta ad emigrare altrove alla ricerca di ubicazioni utili per la propria automobile.

Negli anni nessun incidente di rilievo era mai stato segnalato (sempre utilizzata massima prudenza da parte di tuttu) e, forse la paura di una responsabilità da palleggiarsi tra eventuali autorità competenti, ha portato, prima ad una civile sistemazione dello spazio qualche mese fa,

con un nuovo look,

ora alla creazione di questa situazione imbarazzante, una volta di più, perchè senza alternative valide.

Abbiamo verificato come intorno sia un groviglio di divieti con parcheggi effettivi che si contano sulle dita di due mani.

In caso di pioggia bambini, nonni, genitori, saranno costretti a piedi per centinaia di metri (il parcheggio del Doria, quello più comodo) nel più completo disagio e pericolo e adesso?

Nella speranza che non si aggiunga a questa decisione malsana la presenza di vigili fieri del loro blocchetto, nella migliore delle ipotesi, a crescere sarà il numero di famiglie che, probabilmente, opterà per il servizio del pulmino, praticamente semivuoto, e, i conti che si appesantiranno, una volta di più di un nuovo balzello che, con un po’ più di intelligenza pratica, si poteva certamente evitare.

Parcheggio 2.0: il futuro?

Per carità, togliete quei paletti!!!! Di seguito una dettagliata esplicativa sequenza fotografica.



