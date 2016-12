Creazzo. Metti una sera a cena con..





I più grandi scrittori di Creazzo alla corte dell’assessore Mirella Ulivieri.

A cura di A. SANTORO

Un’idea senza dubbio diversa dal solito: la voglia di valorizzare le risorse locali, autoctone; rivoluzionaria, una volta di più quando si pensa che nell’era della tecnologia ci si soffermi, per una sola sera almeno, a parlare di letteratura, di romanzi, illuminati, accesi, dalla passione della penna di scrittori di Creazzo. Così per una volta la Sala Consiliare

del nostro Comune ha smesso le vesti sacre di luogo di incontro dei “nostri conduttori” politici per diventare teatro della sublime ispirazione artistica di questi nostri concittadini. L’idea trova il plauso soddisfatto dei numerosi presenti in sala e tiene a battesimo nel “suolo patrio”, tra gli altri, Giuseppe Rigoni con “L’onda fredda cosmica” e la dott.ssa Annalisa Farinello con “Il labirinto” che già tante soddisfazioni sta dando all’autrice e di cui vi invitiamo a visionare in dettaglio la presentazione nel video all’interno di questo articolo cornice. Di cosa parla il libro: il labirinto è il percorso interiore delle insicurezze che la protagonista Sara si trova a vivere e sconfiggere in un iter irto di ostacoli ma con un finale pieno di speranza e ricco di sorprese. La serata colma di rimandi ed implicazioni si replicherà, parole della Olivieri, l’anno prossimo: ad maiora!!

Tags: Annalisa Farinello