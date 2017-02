In data 01 febbraio ARPAV ha comunicato che la centralina per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico ubicata a Vicenza in Quartiere Italia, ha rilevato il superamento, per tre giorni consecutivi, della soglia di 100 microgrammi/mc di PM 10.…

Creazzo. Consiglio Comunale Aperto: al centro l’aumento della TARI Di Pietro Scaccia PER QUALE RAGIONE IL SINDACO DEL COMUNE DI CREAZZO CON GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI NON VOGLIONO ACCETTARE LE MOTIVATE, DOCUMENTATE CONTESTAZIONI E LE PROPOSTE FATTE DAI CITTADINI CHE CRITICANO IL LORO OPERATO, SPECIE SULL’AUMENTO DELLE TARIFFE (TARI) PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLA…

Arzignano. Sfilata di Carnevale 2017 Anche quest’anno la Pro Loco di Arzignano e l’Amministrazione Comunale di Arzignano organizzano la tradizionale SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con partenza da Via Kennedy attraverso Piazza Marconi per tutto il Centro Storico CITTADINO La sfilata si terrà il giorno MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017, con la partecipazione delle…