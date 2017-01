Questa mattina a Palazzo Chiericati è stata presentata la rassegna cinematografica dedicata al Centenario della Grande Guerra “Obiettivi di Guerra” che si terrà per tre lunedì, il 30 gennaio, il 6 e il 13 febbraio, alle 20.45, al Cinema Odeon, in corso Palladio 176 (ingresso 3 euro).…

L’Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica propongono anche per l’anno 2015 il Paese dei Libri, un progetto culturale di ampio respiro giunto alla sua nona edizione e nato con l’intento di promuovere la lettura partendo dai libri e dalle testimonianze scritte per spaziare nelle diverse espressioni artistiche.…

Dal 1 febbraio al 31 marzo 2017 si raccolgono le domande di ammissione all’asilo nido comunale A. Moro – Il Panda per l’a.e. 2017/2018, ai fini di formare la graduatoria iniziale.…

DOMENICA DI ANNUNCI. A cura di Veneto Aste (consulenza in affari immobiliari all’asta,dr.ssa C. Franchina) Come ogni domenica sono numerosi gli annunci che si rinnovano sui siti dedicati: RICORDATE CHE GLI IMMOBILI ALL’ASTA, CON UN MINIMO DI ANTICIPO (20 GIORNI) DALLA DATA DI VENDITA, LIBERI O OCCUPATI…